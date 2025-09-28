Antalya’da akılalmaz olay: 170 bin liralık ürünü ‘bedavaya’ aldılar! Dolandırıcılar öyle bir plan kurmuşlar ki…

Antalya'nın Kemer ilçesinde otellerde fotoğrafçılık işi yapan Süleyman Aydemir ve Tolga Perçiner, bir çalışanlarının kullanması için yeni nesil fotoğraf makinesi satın aldılar. Daha sonra çalışan işten ayrılınca makineyi satmak için ünlü bir alışveriş sitesine ilan verdiler. İlanı gören ve İstanbul'dan aradığını söyleyen bir şahıs, 177 bin TL fiyatla satışa konulan makineyi almak istedi. Taraflar 170 bin TL üzerinde anlaşmaya vardı. Aydemir ve Perçiner, alıcının makineyi kontrol etmesini sağlayarak satışı gerçekleştirmek için ürünü İstanbul'daki bir arkadaşlarına göndermek için kargoya verdi.