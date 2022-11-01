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Giriş Tarihi: 1.11.2022 14:44

Antalya'da apartman sakinleri korku içinde yaşıyor

Antalya'da iki gün önce oturduğu daireyi ateşe verip, apartmana da zarar veren A.Ç. (30), bu kez kendini eve kilitledi. Polisin ikna ettiği A.Ç., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, komşuları "Bu korkuyla yaşamak istemiyoruz" diyerek önlem alınmasını istedi.

DHA
Antalya’da apartman sakinleri korku içinde yaşıyor

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde, 7 katlı sitenin 2'nci katında oturan A.Ç, iki gün önce sabah saatlerinde yalnız yaşadığı evini ateşe verdi. Kısa sürede dağılan duman, üst katlara yayıldı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında üst katlar da zarar görürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KENDİNİ EVE KAPATTI
Polisin soruşturması devam ederken, A.Ç.'nin kendini eve kapattığını öğrenen ve hayatından endişe eden yakınları, bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, A.Ç.'den kapıyı açıp, dışarı çıkmasını istedi. Bir süre direnen A.Ç., daha sonra kapıyı açtı. İlk tedavisi yapılan A.Ç, polis eşliğinde ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Aynı apartmanın 4'üncü katında oturan ve yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğunu söyleyen Zehra Oğuz, "Evde sürekli bir şeyler yakıyor ve dumanı bize geliyor. Annesine durumu defalarca söyledik, yangın çıkacağını da biliyorduk, sonunda çıktı. Maddi manevi zarara uğradık. Evin camları yandı, klimamızın motoru patladı. Biz evimizde korkuyla yaşıyoruz. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Çocuklarım sürekli, 'Gelecek evi yakacak' diye sayıklıyor. Birileri sesimizi duysun, böyle yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

'BU KORKUYLA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'
Taşındıklarından beri kabusu yaşadıkları söyleyen Züleyha Öztürk Üreten ise "Çok sesimizi çıkartmadık ama en son bu yangını çıkarması kötü oldu. Canımızı zor kurtardık. Yangın anında balkonda iki piknik tüpü vardı. Aspiratörden duman geliyordu sürekli. 'Kalkın yangın var' diye komşumu kaldırıyordum. Apartmanda doğalgaz var, patlasa ne olacak. Camlarımız patladı, eşyalarımız yandı. Maldan geçtik, artık o an canımızı kurtarmanın derdine düştük. Çocuğum etkilendi 3 gün rapor almak zorunda kaldım. Bu korkuyla yaşamak istemiyoruz" dedi.
Aynı apartmanda oturan Yaşar Yay da "Yangın olduğunu gördüm, aşağı indim. İlk iş doğal gaz vanasını kapattım. İtfaiye geldi, yangını söndürdü. Ailecek tüm binanın can güvenliği yok. Bu şahıs buradan gitmediği sürece burada huzurlu yaşayamayacağız. Yangın anında şahıs balkonda, kafasında kask içerinin videosunu çekiyordu. Can güvenliğimiz yok. Asansöre tek başımıza binemiyoruz. Sesimizi birileri duysun" dedi.

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Antalya'da apartman sakinleri korku içinde yaşıyor
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