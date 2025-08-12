Antalya’da aranan 125 şahıs eş zamanlı operasyonla yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli makamların yakalama emirleri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel saldırı, kasten yaralama, silahla tehdit, taksirle yaralama/ölüme neden olma, zimmet, şantaj, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme, 5607 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma gibi suçlardan arananlar da dahil olmak üzere toplam 125 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 3 kişi, 5-10 yıl arası 4 kişi, 2-5 yıl arası 4 kişi ve 2 yıl altı cezası olan 47 kişi bulunuyor. Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 58 şahıs ile ifadesi alınmak üzere yakalama emri olan 67 şahıs adli makamlara sevk edildi.