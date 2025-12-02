Antalya’da ’arsa’ dolandırıcılarından dev vurgun: 40 milyon TL ödediler! ’Orman arazisi’ oyununa dikkat

'KARLI TİCARETLER YAPTIRACAĞINI SÖYLEDİ'

Şüphelilerin kötü niyetle kendilerine yaklaştığını ileri süren Selçuk Ekiz, "Olaylar 2021 ve 2022 yıllarında oldu. Biz ticaretle uğraştığımız için, şahıslar maddi gücümüzün olduğunu bilerek bize karlı ticaretler yaptıracağını söyledi ve ilk etapta bir iki ticarette güven sağladı. Bu güveni kazandıktan sonra ailemize girip maddi gücümüzü öğrendi ve arsa önerdi. H.İ.A., arsanın üzerinde mahkemelik bir olay olduğunu, ancak hemen çözüleceğini söyleyip birkaç kişiyi örnek gösterdi. Bizimle görüştürdü. Bu süreç biraz da güvene dayalı ilerledi. Burasını almak için maddi açıdan bizi zorlayacak rakamlar ödedik ve beklemeye başladık. Şahıslara yer için 2021 yılında bizim ödediğimiz rakam 1,5 milyon liraydı. Ancak süreç iki yıl derken sürekli oyalama taktiği ile ilerledi. Sonradan öğrendik ki yerle ilgili aslında kazanılamayacağını bildikleri halde sırf bizi oyalamak için dava açmışlar. Milli Emlak üzerinden bilgiye ulaşamayacağımızı bildikleri için de bizi yıllarca beklettiler" diye konuştu.