Antalya’da aynı evde ikinci yangın: Alevlerin arasından kurtarılan 3 çocuğun kabusu devam ediyor!

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirirken, ihbarın geldiği binanın Cumartesi günü yanan bina olduğu belirlendi.
ALT KATA TAŞINMIŞLARDI
Olay yerine gelen ekipler, çatısından dumanlar yükselen binada mahsur kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine içeriye girdiğinde, yanan dairede kalan anne ve 3 çocuğunun yangının ardından sağlam eşyalarla alt kattaki boş daireye taşındığını belirledi. Anne ve 3 çocuğu dumandan etkilenmeden ekipler tarafından binadan çıkarıldı.
UYARILARA RAĞMEN SOBA YAKTIKLAR
Apartmanın çatısından çıkan dumanların, yanan dairenin çatısındaki ahşap ve yanan odada bulunan bazı eşyaların tutuşması sonucunda çıktığı belirlenirken, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Cumartesi günkü yangının ardından yanan daire tamamen temizlenip çatısı onarılmadan soba yakılmaması konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen binanın diğer dairelerinde soba yakılması ve bacanın ısınması sonucunda meydana geldiği bildirildi.