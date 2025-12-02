Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da aynı evde ikinci yangın: Alevlerin arasından kurtarılan 3 çocuğun kabusu devam ediyor!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 11:08 Son Güncelleme: 2.12.2025 11:09

Antalya'da aynı evde ikinci yangın: Alevlerin arasından kurtarılan 3 çocuğun kabusu devam ediyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü alev alev yanan daireden inşaat işçileri ile vatandaşların kurtardığı yaşı küçük 3 çocuğun yangın kabusu devam ediyor. Evleri küle döndükten sonra kurtarabildikleri eşyalarıyla alt kata taşınan anne ve çocukları, daha önce yanan yerin tekrar yanmaya başlamasıyla ikinci bir şok daha yaşadı.

İHA Yaşam
Antalya’da aynı evde ikinci yangın: Alevlerin arasından kurtarılan 3 çocuğun kabusu devam ediyor!

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirirken, ihbarın geldiği binanın Cumartesi günü yanan bina olduğu belirlendi.

ALT KATA TAŞINMIŞLARDI

Olay yerine gelen ekipler, çatısından dumanlar yükselen binada mahsur kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine içeriye girdiğinde, yanan dairede kalan anne ve 3 çocuğunun yangının ardından sağlam eşyalarla alt kattaki boş daireye taşındığını belirledi. Anne ve 3 çocuğu dumandan etkilenmeden ekipler tarafından binadan çıkarıldı.

UYARILARA RAĞMEN SOBA YAKTIKLAR

Apartmanın çatısından çıkan dumanların, yanan dairenin çatısındaki ahşap ve yanan odada bulunan bazı eşyaların tutuşması sonucunda çıktığı belirlenirken, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Cumartesi günkü yangının ardından yanan daire tamamen temizlenip çatısı onarılmadan soba yakılmaması konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen binanın diğer dairelerinde soba yakılması ve bacanın ısınması sonucunda meydana geldiği bildirildi.

3 KARDEŞTEN BİRİ ENGELLİ

Öte yandan 1'i engelli 3 çocuğuyla birlikte yanan dairede ikamet etmekte olan anne Fidan K.'nin çocuklarının birinin engelli ve diğerlerinin de küçük olması nedeniyle çalışmadığı, kocasından 6 yıl önce ayrıldığı, zaman zaman da evlere temizliğe gittiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da aynı evde ikinci yangın: Alevlerin arasından kurtarılan 3 çocuğun kabusu devam ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz