Antalya’da aynı evde ikinci yangın: Alevlerin arasından kurtarılan 3 çocuğun kabusu devam ediyor!

UYARILARA RAĞMEN SOBA YAKTIKLAR

Apartmanın çatısından çıkan dumanların, yanan dairenin çatısındaki ahşap ve yanan odada bulunan bazı eşyaların tutuşması sonucunda çıktığı belirlenirken, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Cumartesi günkü yangının ardından yanan daire tamamen temizlenip çatısı onarılmadan soba yakılmaması konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen binanın diğer dairelerinde soba yakılması ve bacanın ısınması sonucunda meydana geldiği bildirildi.