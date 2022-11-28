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Giriş Tarihi: 28.11.2022 22:36 Son Güncelleme: 28.11.2022 22:49

Antalya’da feci kaza: Baba-kız hayatını kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emin Şener (67) ve kızı Aysun Karakaya (41) hayatını kaybetti. Korkunç kazada 3 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da feci kaza: Baba-kız hayatını kaybetti

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada otomobil tanınmaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sğlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler Aysun Karakaya'nın kızı G.K. (11) ile cip sürücüsü A.Ü. (23) ve beraberindeki yolcu E.Ç. (58) yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Doktorlar 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Hayatını kaybeden Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya'nın cansız bedenleri itfaiye yardımı ile araçtan çıkartıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya’da feci kaza: Baba-kız hayatını kaybetti
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