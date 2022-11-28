Antalya’da feci kaza: Baba-kız hayatını kaybetti

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada otomobil tanınmaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sğlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler Aysun Karakaya'nın kızı G.K. (11) ile cip sürücüsü A.Ü. (23) ve beraberindeki yolcu E.Ç. (58) yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Doktorlar 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Hayatını kaybeden Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya'nın cansız bedenleri itfaiye yardımı ile araçtan çıkartıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.