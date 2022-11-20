Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da balon balığı avlama yarışması
Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:11 Son Güncelleme: 20.11.2022 14:19

Antalya'da balon balığı avlama yarışması

Antalya’da oltaları koparıp iğneleri dahi yiyen ve Tetradotoksin (TTX) adı verilen bir denizel toksin barındırıp panzehiri olmadığı için ölümcül olan balon balıklarını yakalamak için yarışma düzenlendi. Yarışmada birçok çeşidi bulunan balon balığının en zehirli türlerinden benekli ve cüce türleri de yakalandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da balon balığı avlama yarışması

Antalya'da son yıllarda Akdeniz'deki varlığı artan denizlerdeki istilacı türlerden balon balığına yönelik farkındalık oluşturmak için Konyaaltı Sahili'nde 'Balon Balığı Yakalama Yarışması' düzenledi. Yarışmada Emre Can Kara 1 kilo 540 gram ağırlığında, 40 santim uzunluğundaki balon balığı ile birinci geldi. Saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılan yarışmaya 100'e yakın amatör balıkçı katıldı. Yarışmacılar hem tekne üzerinden, hem de kıyıda oltayla balon balığı avlamaya çalıştı. Yarışmaya katılıp oltasını kıyıdan denizde atan amatör balıkçılar 2-3 kiloluk balon balığı yakaladı. Balon balığının oltalara zarar verdiğini de aktaran balıkçılar, "İğneleri kopartıp yiyor. İçecek kutularını bile testere gibi kesiyor" diyerek balon balığının tehlikesine dikkat çekti. Yarışmaya girenlere çeşitli ödüller verildi.

"BİYOÇEŞİTLİLİĞE ZARAR VERİYOR"

Balıkçılar, balon balığının yabancı ve istilacı bir tür olduğuna söylediler. Bu balığın deniz ekosistemi ve biyoçeşitliliğe olan zararına da dikkat çeken Antalyalı balıkçılar "Balıkçılıkla ilgili özellikle yerli türlerimize zarar verdiği ve olta balıkçılarının filelerini bile parçalayabilen yapıya sahip olan balon balıkları, kontrolü maalesef gittikçe güçleşen bir balık türü. Antalya'da aslan balığı haricinde yaptığımız çalışmalara bugün balon balığıyla da ilgili etkinliğimizi ilave ettik. Türkiye'de ilk defa bu farkı ortaya koyacak şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla burada bu etkinliği yürütüyoruz. İlgi büyük oldu, Antalya halkı çok sevdi" dedi.

DERİSİ İLE ÇANTA AYAKKABI YAPILIYOR

İlgiden dolayı yarışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Antalyalı amatör balıkçılar, "Bunlar zehirli türler. Kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Etkinliğin bir amacı da bu zaten. Balon balığının nasıl değerlendirebiliriz noktasında da kafa yoruyoruz, çalışmalar yürütüyoruz. Bu balığın derisiyle çanta, ayakkabı yapılabiliyor. Timsah derisi kadar sağlam bir deriye sahip olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da Akdeniz'in en tehlikeli türü olan balon balığına karşı düzenlenen yarışmada 86 katılımcının olduğunu belirtti. Yarışmanın yarı sıra vatandaşlara balığın tüketilmemesi konusunda uyarılarda da bulunduklarını ifade eden Karakuş, tutulan balıkların tekstil sanayisinde, çanta, kemer, cüzdan gibi güzel objelere dönüştürülmek üzere belediye ve enstitü işbirliğinde ilerleyen dönemlerde değerlendirileceğini söyledi.

ZEHRİ ÖLÜMCÜL

Üzerinde herhangi bir av baskısının olmaması ve kontrolsüz çoğalması nedeniyle, yerel popülasyonlara, balıkçıların av malzemelerine yani hem ekosisteme hem de balıkçılığa büyük zarar veren balon balıkları, Doğu Akdeniz'den Adriyatik kıyılarına kadar geniş yayılış gösteriyor. Bünyelerinde Tetradotoksin (TTX) adı verilen bir denizel toksin içeren balon balıkları panzehri olmadığı için ölümcül olabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika haberi: İstiklal'deki hain terör saldırısında flaş detay! Firari Bilal Hassan'ın nasıl kaçtığı belli oldu
Son dakika haberi: 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlendi! İşte vurulan hedefler
Mehmetçik vurdu, ses HDP’den geldi! Terör örgütünün sözcülüğünü yaptılar
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
İYİ Partili Çıray'dan skandal paylaşım: Kahraman TSK'nın harekatını lekelemeye çalıştı
Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
ABD’li komutandan PKK/YPG’ye açık destek! Sözde mezuniyete katıldı: Konuşma yaptı…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | 19 Kasım 2022 Milli Piyango dünün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da balon balığı avlama yarışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA