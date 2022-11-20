Antalya’da balon balığı avlama yarışması

Antalya'da son yıllarda Akdeniz'deki varlığı artan denizlerdeki istilacı türlerden balon balığına yönelik farkındalık oluşturmak için Konyaaltı Sahili'nde 'Balon Balığı Yakalama Yarışması' düzenledi. Yarışmada Emre Can Kara 1 kilo 540 gram ağırlığında, 40 santim uzunluğundaki balon balığı ile birinci geldi. Saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılan yarışmaya 100'e yakın amatör balıkçı katıldı. Yarışmacılar hem tekne üzerinden, hem de kıyıda oltayla balon balığı avlamaya çalıştı. Yarışmaya katılıp oltasını kıyıdan denizde atan amatör balıkçılar 2-3 kiloluk balon balığı yakaladı. Balon balığının oltalara zarar verdiğini de aktaran balıkçılar, "İğneleri kopartıp yiyor. İçecek kutularını bile testere gibi kesiyor" diyerek balon balığının tehlikesine dikkat çekti. Yarışmaya girenlere çeşitli ödüller verildi.

"BİYOÇEŞİTLİLİĞE ZARAR VERİYOR"

Balıkçılar, balon balığının yabancı ve istilacı bir tür olduğuna söylediler. Bu balığın deniz ekosistemi ve biyoçeşitliliğe olan zararına da dikkat çeken Antalyalı balıkçılar "Balıkçılıkla ilgili özellikle yerli türlerimize zarar verdiği ve olta balıkçılarının filelerini bile parçalayabilen yapıya sahip olan balon balıkları, kontrolü maalesef gittikçe güçleşen bir balık türü. Antalya'da aslan balığı haricinde yaptığımız çalışmalara bugün balon balığıyla da ilgili etkinliğimizi ilave ettik. Türkiye'de ilk defa bu farkı ortaya koyacak şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla burada bu etkinliği yürütüyoruz. İlgi büyük oldu, Antalya halkı çok sevdi" dedi.

DERİSİ İLE ÇANTA AYAKKABI YAPILIYOR

İlgiden dolayı yarışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Antalyalı amatör balıkçılar, "Bunlar zehirli türler. Kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Etkinliğin bir amacı da bu zaten. Balon balığının nasıl değerlendirebiliriz noktasında da kafa yoruyoruz, çalışmalar yürütüyoruz. Bu balığın derisiyle çanta, ayakkabı yapılabiliyor. Timsah derisi kadar sağlam bir deriye sahip olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da Akdeniz'in en tehlikeli türü olan balon balığına karşı düzenlenen yarışmada 86 katılımcının olduğunu belirtti. Yarışmanın yarı sıra vatandaşlara balığın tüketilmemesi konusunda uyarılarda da bulunduklarını ifade eden Karakuş, tutulan balıkların tekstil sanayisinde, çanta, kemer, cüzdan gibi güzel objelere dönüştürülmek üzere belediye ve enstitü işbirliğinde ilerleyen dönemlerde değerlendirileceğini söyledi.

ZEHRİ ÖLÜMCÜL

Üzerinde herhangi bir av baskısının olmaması ve kontrolsüz çoğalması nedeniyle, yerel popülasyonlara, balıkçıların av malzemelerine yani hem ekosisteme hem de balıkçılığa büyük zarar veren balon balıkları, Doğu Akdeniz'den Adriyatik kıyılarına kadar geniş yayılış gösteriyor. Bünyelerinde Tetradotoksin (TTX) adı verilen bir denizel toksin içeren balon balıkları panzehri olmadığı için ölümcül olabiliyor.