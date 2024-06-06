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Giriş Tarihi: 7.6.2024

Antalya’da bir günde 3 orman yangını

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da bir günde 3 orman yangını
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi dün kentin değişik noktalarından yüzlerce yangın ihbarı kaydetti. Önce Konyaaltı Belediyesi karşısındaki ormanlık alanda, 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. 7 TOMA'nın da söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Aynı saatlerde Aksu ilçesinin Çamköy mevkiinde anız yakımıyla başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle seraların olduğu bölgelere ve evlere sıçradı. Yangın, 3 saatte kontrol altına alınabildi. Bu yangınların ardından Akseki ilçesindeki Murtiçi Mahallesi'nde ormanlık ve dağlık alanda da yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile yangına müdahale edildiği bildirildi.
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Antalya’da bir günde 3 orman yangını
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