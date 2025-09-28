Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da cinayet gibi kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.9.2025 09:29 Son Güncelleme: 28.9.2025 09:42

Antalya'da cinayet gibi kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı hızlı otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya Okan Çağan (53) olay yerinde hayatını kaybederken; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ercan Karaca (21) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yayaya çarptıktan sonra karşı şeride geçerek seyir haldeki araca çarpıp takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Korkunç kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya yönüne giden Ercan Karaca'nın kullandığı otomobil, Örenşehir Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Okan Çağan'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve asfalta düşen Çağan, arkadan gelen bir otomobilin de çarpmasıyla yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobil ise çarpmanın ardından karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Harun B.'nin kullandığı otomobile çarptı. Araçlar hurdaya dönerken, Ercan Karaca'nın yanı sıra otomobildeki Harun B. ve Mehmet S. de ağır yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada Manavgat-Alanya yolunda uzun süre trafik aksadı. Kilometrelerce kuyruk oluştu.

