Antalya’da cinayet gibi kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya yönüne giden Ercan Karaca'nın kullandığı otomobil, Örenşehir Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Okan Çağan'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve asfalta düşen Çağan, arkadan gelen bir otomobilin de çarpmasıyla yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobil ise çarpmanın ardından karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Harun B.'nin kullandığı otomobile çarptı. Araçlar hurdaya dönerken, Ercan Karaca'nın yanı sıra otomobildeki Harun B. ve Mehmet S. de ağır yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada Manavgat-Alanya yolunda uzun süre trafik aksadı. Kilometrelerce kuyruk oluştu.