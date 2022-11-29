Antalya’da genç Ahmet’in feci sonu! Annesine pasta almaya gidiyordu

Kaza, dün gece saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Uysal'ın kullandığı motosiklet, devriye görevi yapan 07 A 7658 plakalı polis otosuna çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ekip otosunun sürücüsü polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.



Uysal'ın, doğum günü olan annesi Şerife Uysal'a sürpriz yapmak için motosikletiyle pasta almaya gittiği ortaya çıktı. Antalya Serbest Bölge'de bir gemide çalıştığı belirtilen Uysal'ın cenazesini almaya gelen babası Tamer Uysal'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü.