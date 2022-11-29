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Giriş Tarihi: 29.11.2022 13:40

Antalya'da genç Ahmet'in feci sonu! Annesine pasta almaya gidiyordu

Antalya'da kullandığı motosikletle devriye görevi yapan ekip otosuna çarpan Ahmet Uysal (20), yaşamını yitirdi. Ekip aracını kullanan polis memuru meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, Uysal'ın, annesinin doğum günü için pasta almaya gittiği ortaya çıktı.

DHA
Antalya’da genç Ahmet’in feci sonu! Annesine pasta almaya gidiyordu

Kaza, dün gece saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Uysal'ın kullandığı motosiklet, devriye görevi yapan 07 A 7658 plakalı polis otosuna çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ekip otosunun sürücüsü polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Uysal'ın, doğum günü olan annesi Şerife Uysal'a sürpriz yapmak için motosikletiyle pasta almaya gittiği ortaya çıktı. Antalya Serbest Bölge'de bir gemide çalıştığı belirtilen Uysal'ın cenazesini almaya gelen babası Tamer Uysal'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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Antalya'da genç Ahmet'in feci sonu! Annesine pasta almaya gidiyordu
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