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Giriş Tarihi: 8.8.2022 14:24 Son Güncelleme: 8.8.2022 14:31

Antalya’da ikiye bölünen otomobilde baba ve kızı hayatını kaybetti

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Araç içerisinde bulunan baba Özgür Atik (43) ve kızı Necla Atik (16) feci şekilde can verdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da ikiye bölünen otomobilde baba ve kızı hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada Özgür Atik idaresindeki otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil önce refüje çıkarak aydınlatma direğine vurdu. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü.

İKİSİDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Özgür Atik'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta yolcu konumunda bulunan kızı Necla Atik (16) sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Necla'da kurtarılamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından baba Özgür Atik ve kızı Necla Atik cenazeleri Finike ilçesine götürüldü. Sahilkent Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında yana toprağa verildi. Polis ilk belirlemeler göre aşır sürat nedeniyle otomobilin kontrolden çıktığını belirledi.

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Antalya’da ikiye bölünen otomobilde baba ve kızı hayatını kaybetti
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