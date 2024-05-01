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Giriş Tarihi: 1.5.2024 17:07

Antalya'da kahreden kaza: Yeni evli çifti ölüm ayırdı!

Antalya'da 2 ay önce evlenen Umut Ötgüne ile Teybut Nur Çiftçi Ötgüne, motosiklet kazasında ağır yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden Umut Ötgüne'nin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Talihsiz gencin organları bağışlandı.

Antalya’da kahreden kaza: Yeni evli çifti ölüm ayırdı!

Feci kaza, Antalya Serik'in Karadayı Mahallesi'nde 28 Nisan akşamı yaşandı. Umut Ötgüne'nin kontrolünü yitirdiği 07 AUL 207 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptı. Motosikletteki Umut Ötgüne ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne yola savrularak yaralandı. Ötgüne çifti, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı çiftten Umut Ötgüne'nin tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Boğazkent'teki 5 yıldızlı otelde kuaför olan Umut Ötgüne'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ötgüne'nin organları, yarın yapılacak operasyonla alınacak.

Ötgüne'nin eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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Antalya'da kahreden kaza: Yeni evli çifti ölüm ayırdı!
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