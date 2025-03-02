Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da kanyonda kaybolan genç için 191 gün sonra yeden arama başlatıldı
Giriş Tarihi: 2.3.2025 12:29 Son Güncelleme: 2.3.2025 12:37

Antalya’da kanyonda kaybolan genç için 191 gün sonra yeden arama başlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Beşkonak Karabük Mahallesi’nde bulunan Köprü Çay Irmağı’na giren ve dalgalar arasında gözden kaybolan Ahmet Yıldız’ı (23) arama çalışmaları yeniden başlatıldı. 191 gündür kendisinden haber alınamayan turizmci genci arama çalışmaları ileri teknoloji cihazlarla yürütülüyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kanyonda kaybolan genç için 191 gün sonra yeden arama başlatıldı

Beşkonak Karabük Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Yıldız, 18 Ağustos 2024 Pazar günü serinlemek için girdiği Köprü Çay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kayboldu. Ailesi ve arama-kurtarma ekiplerin tüm çabalarına rağmen 191 gündür kendisine ulaşılamadı.

YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Side Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi, bugün yeniden sahaya inerek su altı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması yaptı. Önce baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelenirken, su altı şartlarının dalgıçların suya girmesine elverişli olmamasından dolayı aramalar büyük ölçüde ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak Side Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtilerek "Bu zorlu süreçte duyarlı herkesin desteği hayati önem taşıyor! Ahmet'i bulmak için her türlü bilgi, paylaşım ve destek büyük katkı sağlayacaktır. Gören, duyan veya yardımcı olmak isteyenler bizimle iletişime geçsin" denildi.

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Antalya’da kanyonda kaybolan genç için 191 gün sonra yeden arama başlatıldı
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