Antalya’da kaykay faciası! 1 çocuk öldü diğeri yaralı

Akıllara durgunluk veren kaza saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. S.G., idaresindeki özel halk otobüsü, kent merkezine seyir halindeyken, iddiaya göre aracın arka bölümüne 3 patenli çocuk tutundu.
TEKERİN ALTINDA KALDI
Henüz belirlenemeyen bir nedenle Emre Aydın otobüsün arka tekerleğinin altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz ise kolundan yaralandı. Olayı farkeden şoför hemen otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan ve 13 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kolundan yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada yara almayan çocuk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Korkunç kazanın ardından cadde araç trafiğine kapatıldı. Lara bölgesinde trafik kilitlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından isminin Emre Aydın'ın cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis vatandaşların ve gazetecilerin görüntü almaması için cenazenin etrafını camiden getirdiği hasırla perdeleme yaptı. Sürücü S.G' de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.