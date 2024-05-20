Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü
Giriş Tarihi: 20.5.2024 11:48 Son Güncelleme: 20.5.2024 11:54

Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Antalya’da meydana gelen tek taraflı otomobil kazasında Şebiha Durmaz (3) ile Fatma Yarbaşı (65) yaşamını yitirirken, Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Bucak istikametinden Korkuteli'ne gelen Levent Durmaz idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Takla atarak duran otomobilde sürücü Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yaralı olarak kurtuldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç içinde bulunan Şebiha Durmaz, Fatma Yarbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yeri incelemesinin ardından kazada yaşamını yitiren Yarbaşı ve Durmaz otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Doktorlar yaralılarında durumunu ağır olduğunu bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA