Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Bucak istikametinden Korkuteli'ne gelen Levent Durmaz idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Takla atarak duran otomobilde sürücü Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yaralı olarak kurtuldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç içinde bulunan Şebiha Durmaz, Fatma Yarbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yeri incelemesinin ardından kazada yaşamını yitiren Yarbaşı ve Durmaz otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Doktorlar yaralılarında durumunu ağır olduğunu bildirdi.