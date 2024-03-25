Antalya’da korkunç kaza: 3 ölü

Kaza Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağı'nda bu gece saat 00.20 sıralarında meydana geldi. Serik istikametine giden Mehmet Deniz'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Erol Karabulut'un kullandığı cipe çarptı. Karabulut'un kullandığı araca ise arkadan gelen F.K'nin kullandığı kamyonet çarptı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç sürücüsü Mehmet Deniz ve yanında oturan arkadaşı Osman Tunç ile diğer aracın sürücüsü Erol Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kazanın ardından ölenlerin yakınları olay yerine koştu. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ölenlerin yakınları, polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay sonrası savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Erol Karabulut'un cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.