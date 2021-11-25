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Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:11 Son Güncelleme: 25.11.2021 11:21

Antalya'da liseli kızlardan ekmek bıçaklı kavga! Vahşet böyle görüntülendi!

İHA
Antalya’da liseli kızlardan ekmek bıçaklı kavga! Vahşet böyle görüntülendi!

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Liselli kız öğrenciler, çıkan tartışmada ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir genç kızın elindeki ekmek bıçağı vahşeti gözler önüne serdi. Liseli kızların kavgası böyle görüntülendi...

Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün okul çıkış saatinde meydana geldi.

İddiaya göre iki farklı okulda eğitim gören kız öğrenciler, okul yakınında bulunan parkta karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, liseli kızlardan birinin elindeki ekmek bıçağı paniğe sebep oldu.

Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada | Video

Bir erkek öğrenci, elindeki bıçağı rastgele sallayan genç kızın eline sarılarak bıçağı almaya çalıştı ancak genç kız direndi.

Bıçak genç kızın elinden güçlükle alınırken, bıçağı alan genç de elinden hafif şekilde yaralandı. Olay anı ise çevredeki diğer öğrenciler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Antalya'da liseli kızlardan ekmek bıçaklı kavga! Vahşet böyle görüntülendi!
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