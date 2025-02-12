Antalya’da öğrenci servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 24 kişi yaralandı!

Kazada, S.Ş. (9), K.S. (9), M.B.T. (14), M.Ş. (11), H.S. (10), E.Ş. (13), İ.Ş. (8), K.D. (11), D.Ş. (8), E.D. (11), S.E.C. (12), Z.Ş. (8), A.Ş. (11), G.D. (8), V.Ş. (8), B.D. (10), E.Ş. (14), N.D. (14), A.D. (14), A.D.(8), B.S.S. (9) isimli öğrencilerle, öğretmen S.T.(45) ve servis şoförü V.Ş. ile kamyonette bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.