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Giriş Tarihi: 12.2.2025 21:15

Antalya’da öğrenci servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 24 kişi yaralandı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 21’i öğrenci olmak üzere 24 kişi yaralandı.

İHA
Antalya’da öğrenci servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 24 kişi yaralandı!

Kaza, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkış saatinde Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'ndan öğrenci alan V.Ş. idaresindeki öğrenci servisi, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, S.Ş. (9), K.S. (9), M.B.T. (14), M.Ş. (11), H.S. (10), E.Ş. (13), İ.Ş. (8), K.D. (11), D.Ş. (8), E.D. (11), S.E.C. (12), Z.Ş. (8), A.Ş. (11), G.D. (8), V.Ş. (8), B.D. (10), E.Ş. (14), N.D. (14), A.D. (14), A.D.(8), B.S.S. (9) isimli öğrencilerle, öğretmen S.T.(45) ve servis şoförü V.Ş. ile kamyonette bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Antalya’da öğrenci servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 24 kişi yaralandı!
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