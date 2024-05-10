Antalya’da ön lastiği patlayan uçak park yerine çekildi

Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştiren Corendon Havayolları'na ait Boeing 737-800 uçağı, dün saat 10.45 sıralarında Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle uçak ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu. Pistte kalan uçaktaki toplam 190 kişi, kısa sürede tahliye edildi.

'TEMİZLENEN PİST, TRAFİĞE AÇILDI'

Yolcu uçağı, ekiplerin çalışması sonrasında dün gece park yerine çekildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Keskin, "Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştirirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indikten sonra ön lastiği patlayan Corendon Airlines'a ait uçak, Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü uzman ARFF ekip ve ekipmanlarının da katıldığı başarılı bir operasyonla park yerine çekildi. Temizlenen pist, trafiğe açıldı. Tekrar geçmiş olsun, Rabb'im milletimizi ve havacılık camiasını kaza kırım ve felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.