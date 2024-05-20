Antalya’da otomobil cehennem deresine uçtu: 1 ölü 3 ağır yaralı

Kaza saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Korkuteli ilçesinden Antalya istikametine seyir halindeki Ali Tosun yönetimindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, Korkuteli-Antalya karayolu Cehennem Deresi mevkii Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli Mevkinde 200 metrelik uçurumdan dereye uçtu.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Korkunç kazada sürücü Ali Tosun. Safibaz Tosun, Remzi Burgurlar yararlanırken, Safinaz Tekinaykut olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hurdaya dönen aracın içindeki yaralıları güçlükle çıkardı. Yaralılar Antalya ve Korkuteli'ne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doktorlar 3 kişinin de durumunun kritik olduğunu bildirdi. Otomobilde sıkışarak feci şekilde can veren Şerife Tekinaykut'un cansız bedeni otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.