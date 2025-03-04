Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da otomobili ağaca çarpan polis memuru öldü
Giriş Tarihi: 4.3.2025 11:10 Son Güncelleme: 4.3.2025 11:10

Antalya'da otomobili ağaca çarpan polis memuru öldü

Antalya'da yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra metrelerce sürüklenip, bahçedeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Yasin Turan hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da otomobili ağaca çarpan polis memuru öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇTA SIKIŞTI

Savrulan araç, kaldırımdaki ağaçları yerinden söktükten sonra metrelerce sürüklenip, yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Yasin Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan Yasin Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Yasin Turan, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da otomobili ağaca çarpan polis memuru öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz