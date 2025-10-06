Antalya’da yangın can aldı: Yatalak hasta adam kurtarılamadı!

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Dumandan etkilenen Ayşe D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ali D.'nin cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.