Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:16

Antalya'daki acı kaza güvenlik kamerasında: 21 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti!

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde meydana gelen acı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürek burkan kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi Alantur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Alantur Kavşağı'nda çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ GENÇTEN ACI HABER

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yaşar Emre Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik şeridi oluşturarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Görgülü'nün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

