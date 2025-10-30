Antalya’daki acı kaza güvenlik kamerasında: 21 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti!

MOTOSİKLETLİ GENÇTEN ACI HABER

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yaşar Emre Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.