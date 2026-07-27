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Giriş Tarihi: 27.07.2026 14:10

Antalya’daki kazada hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamaması sonucu uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi memleketleri Konya’da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Antalya’daki kazada hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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Konya'dan Antalya'nın Kaş ilçesine tatil için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Erol Arslan (48) yönetimindeki minivan kontrolden çıkmış, virajı alamayarak 300 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada sürücü Erol Arslan (48), eşi Ayla Arslan (46) ile çocukları İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve diğer ailenin oğlu Metehan Uğurlu (4) hayatını kaybetmiş, hamile olduğu öğrenilen Hatice Uğurlu (23) ile eşi Abdurrahman Uğurlu (28) ise yaralanmıştı. Karı-kocanın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, Hatice Uğurlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra memleketleri Konya'ya getirildi. Aynı aileden 5 kişinin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Aliyenler Mezarlığında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Ebrar'ın 29 Temmuz'da doğum günü olduğu öğrenildi.

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#MANAVGAT #KAŞ

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