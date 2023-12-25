Haberler Yaşam Haberleri Antalya'daki vahşette pes dedirten savunma: Neresine vurduğumu hatırlamıyorum!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:48 Son Güncelleme: 25.12.2023 15:48

Antalya'daki vahşette pes dedirten savunma: Neresine vurduğumu hatırlamıyorum!

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu Ceylan Sümer'i (30) 9 bıçak darbesiyle öldüren Metin Sümer (32), "Kaç kez bıçakla neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" diye konuştu...

DHA
Antalya’daki vahşette pes dedirten savunma: Neresine vurduğumu hatırlamıyorum!

Olay, 20 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Şelale Mahallesi 7444 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Metin Sümer, bir süre sonra barıştığı eşi Ceylan Sümer'i, bir tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı. Evdeki çocuklar balkona kaçıp yardım isterken, Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen ekipler, Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Sümer olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sümer'in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Metin Sümer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca Ceylan Sümer'in 2022 yılı Kasım ayında eşi Metin Sümer'e boşanma davası açtığı öğrenildi.

'EŞİ KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Metin Sümer'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. İlk duruşmaya, tutuklu sanık Metin Sümer'in yanı sıra, taraf avukatları ve Ceylan Sümer'in akrabaları katıldı. Savunmasını yapan Sümer, olayın aldatma ve kıskançlık nedeniyle olduğunu iddia etti. Eşi Ceylan Sümer'in kendisini aldattığını öne süren Metin Sümer, "Ceylan'ın babasını ve ablasını arayarak 'Kızınızın alın' dedim. O sırada Ceylan ile tartıştık. Ceylan bıçak alıp üzerime doğru geldi. Vurdum ve yere düştü. Bıçağı yerden aldım. O an kendimi kaybettim, hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakla vurduğumu ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

ÇOCUKLARININ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ
Duruşma savcısı, çocuklarının ifadesini hatırlatması üzerine sanık Metin Sümer, "Eşimin yere düşünce bayıldığını ve benim de yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak onu bıçakladığım yönündeki ifadeleri kabul etmiyorum. Ben eşime vurup yere düşmeden önce eşim boğazına süpürgenin kablosunu dolayarak bayılma numarası yapmıştır. Pişmanım çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum" diye konuştu. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi...

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Market değil FETÖ yuvası
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! "Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı..."
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne ağır bombardıman: Toplam 56 PKK'lı etkisiz hale getirildi
DEM bu kumarın sonunu bilmiyor mu?
Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'daki vahşette pes dedirten savunma: Neresine vurduğumu hatırlamıyorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA