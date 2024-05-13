Haberler Yaşam Haberleri Antalya’ya Mayıs ayının ortasında 10 santim kar yağdı
Giriş Tarihi: 13.5.2024 11:42 Son Güncelleme: 13.5.2024 11:49

Antalya’ya Mayıs ayının ortasında 10 santim kar yağdı

Antalya’da mayıs ayı ortasında Elmalı ve Kemer ilçesine kar yağdı. Elmalı ilçesinin en yüksek dağı Kızlar Sivrisi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine kar yağdı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’ya Mayıs ayının ortasında 10 santim kar yağdı

Antalya'da iki gündür düşen hava sıcaklıkları beraberinde yüksek zirvelerde kar yağışını da getirdi. Kemer ilçesinde yer alan Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine önce yağmur yağdı. Akşam saatlerine doğru kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfır dereye kadar düştüğü belirtilen zirvede kar yağışı yaklaşık 15 dakika kadar sürdü.

KIZLAR SİVRİSİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Elmalı İlçesi'nin Kızlar Sivrisi dağına gece yağan kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah uyanan Elmalılar beyaza bürünmüş Kızlar Sivrisi dağını gördü. Gözlerine inanmak istemedi. Meteoroloji mayıs ayında iki ayrı noktaya ilk kez kar yağdığını belirtti. Kızlar Sivrisi dağındaki kar kalınlığına da dikkat çeken meteoroloji yetkilileri, "Mayıs ortasında şubatı yaşıyoruz." diye konuştu.

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Antalya’ya Mayıs ayının ortasında 10 santim kar yağdı
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