Antalya’ya Mayıs ayının ortasında 10 santim kar yağdı

Antalya'da iki gündür düşen hava sıcaklıkları beraberinde yüksek zirvelerde kar yağışını da getirdi. Kemer ilçesinde yer alan Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine önce yağmur yağdı. Akşam saatlerine doğru kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfır dereye kadar düştüğü belirtilen zirvede kar yağışı yaklaşık 15 dakika kadar sürdü.

KIZLAR SİVRİSİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Elmalı İlçesi'nin Kızlar Sivrisi dağına gece yağan kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah uyanan Elmalılar beyaza bürünmüş Kızlar Sivrisi dağını gördü. Gözlerine inanmak istemedi. Meteoroloji mayıs ayında iki ayrı noktaya ilk kez kar yağdığını belirtti. Kızlar Sivrisi dağındaki kar kalınlığına da dikkat çeken meteoroloji yetkilileri, "Mayıs ortasında şubatı yaşıyoruz." diye konuştu.