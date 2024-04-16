Antibiyotiklerin öksürüğü kesmekte faydası yok

ABD'de Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi ve Wisconsin Üniversitesi'nden araştırmacılar antibiyotiklerin çoğu alt solunum yolu enfeksiyonunu geçirmede etkili olmadığını, enfeksiyon bakteri kaynaklı olsa da öksürüğün şiddeti ya da süresini etkilemediğini tespit etti. Bakteriyel enfeksiyonu teyit edilen kişilerdeki iyileşme süresi antibiyotik alanlarla almayanlarda aynı sürdü, yani 17 gün olarak belirlendi. Araştırmacılardan Dan Merenstein, "Hastalar, faydası olmasa bile öksürük için antibiyotik beklentisine girdi. Temel semptom giderici ilaçlar ve zaman, çoğu insanda enfeksiyonlara çözüm getiriyor" ifadelerini kullandı. AA