Antik kent zamana meydan okuyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti, esareti kabul etmeyen insanlarının hikayesi ve zamana meydan okuyan kalıntılarıyla dikkati çekiyor. 1950'de Fransızlar tarafından başlatılan kazı çalışmaları Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu başkanlığında devam ediyor. Xanthos'un konumu dolayısıyla ciddi bir kültür turizmi potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz yılki verilere göre kenti 50 bin civarında turist ziyaret etti. Karşılama merkezinin hayata geçirilmesiyle bu sayı 3'e katlanacaktır." dedi.