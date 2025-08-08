AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlanma tarihi

AÖF yaz okulu, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü düzenlenecek olan final sınavıyla sona erecek. Sınav hazırlıklarını tamamlayan adaylar AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Bu noktada 2025 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlanma tarihi hakkında açıklama bekleniyor. İşte detaylar;
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yaz okulu sınavına dair sınav giriş belgesi sınavdan yaklaşık 1 hafta kadar önce adaylarla paylaşılıyor. Buna göre 16 Ağustos'ta düzenlenecek sınavın giriş belgelerinin ise 9 Ağustos Cumartesi gününe kadar yayımlanması bekleniyor. Sınav belgeleri yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz;
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavı tek oturumda uygulanacak.
Yaz okulu sınavı ile öğrenciler üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabiliyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.