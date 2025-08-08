AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlanma tarihi

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavı tek oturumda uygulanacak.

Yaz okulu sınavı ile öğrenciler üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabiliyor.