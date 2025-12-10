Haberler Yaşam Haberleri AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AÖF vize sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:32

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AÖF vize sonuç sorgulama ekranı

AÖF Güz Dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, 2025 AÖF sonuçlarının hangi gün duyurulacağını ve sorgulama ekranının ne zaman aktif olacağını merak ediyor. Üniversitenin duyuruları yakından takip edilirken sonuçlara ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 AÖF Güz Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav takviminin tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve AÖF sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sınav değerlendirme süreci sürerken resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.

AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı.

Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

