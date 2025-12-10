AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AÖF vize sonuç sorgulama ekranı

2025 AÖF Güz Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav takviminin tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve AÖF sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sınav değerlendirme süreci sürerken resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ