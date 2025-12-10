AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AÖF vize sonuç sorgulama ekranı

2025 AÖF Güz Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav takviminin tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve AÖF sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sınav değerlendirme süreci sürerken resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.
Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı.
Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:
Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026