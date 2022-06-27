AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2022 Anadolu Üniversitesi Açıöğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları ile ilgili son dakika duyurusu geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sınavlarının tamamlanmasının ardından şimdi ise gözler AÖF yaz okulu sınavına çevrildi. Yaz okulu kayıt tarihleri ile kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kayıtlar nasıl yapılır, sınav tarihi ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte AÖF yaz okulu kayıt tarihleri