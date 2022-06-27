AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2022 Anadolu Üniversitesi Açıöğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları ile ilgili son dakika duyurusu geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sınavlarının tamamlanmasının ardından şimdi ise gözler AÖF yaz okulu sınavına çevrildi. Yaz okulu kayıt tarihleri ile kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kayıtlar nasıl yapılır, sınav tarihi ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte AÖF yaz okulu kayıt tarihleri
AÖF resmi twitter sayfası üzerinden yaz okulu kayıt tarihleri duyuruldu.
2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları başladı!
01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Kayıt için: http://aof.anadolu.edu.tr
Detaylı bilgi için: http://ana.do/3Lr
Yaz Okulu kılavuzu: http://ana.do/3Ls
2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
Uygulama dersleri için öğrencinin muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı yoktur.