AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? A.Ü ile Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

"AÖF yaz okulu sınav için giriş belgesi almak isteyen öğrenciler merakla AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? soruları üzerinden araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler ve detaylar şöyle;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu sınavı, 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavı, yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu başarı değerlendirmesi, tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
Yaz okulu sınavı için giriş yerleri bekleniyor. Sorgulama işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşiyor!