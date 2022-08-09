Haberler Yaşam Haberleri AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? A.Ü ile Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 01:28 Son Güncelleme: 9.8.2022 01:28

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? A.Ü ile Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Anadolu Üniversitesi (A.Ü) bünyesinde açıktan eğitim fırsatı sunan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavına girecek olan öğrenciler sınav giriş belgesi ile ilgili detayları merak ederek AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? A.Ü ile Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

"AÖF yaz okulu sınav için giriş belgesi almak isteyen öğrenciler merakla AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? soruları üzerinden araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler ve detaylar şöyle;

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu sınavı, 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavı, yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu başarı değerlendirmesi, tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Yaz okulu sınavı için giriş yerleri bekleniyor. Sorgulama işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşiyor!

AÖF AÖS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? A.Ü ile Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
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