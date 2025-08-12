AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2025: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 yaz okulu kayıtları başladı! Öğrenciler, en fazla 5 ders seçerek başarısız derslerini telafi edebilir veya mezuniyet için gerekli kredileri tamamlayabilir. Kayıtlar, ders seçimi yapıldıktan sonra ödeme işlemi ile tamamlanıyor; ders seçimi yapılmadan ücret bilgisi oluşmuyor. Yaz okulu sınavları ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...