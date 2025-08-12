Haberler Yaşam Haberleri AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2025: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.8.2025 19:46

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 yaz okulu kayıt takvimi yayımlandı. Lisans ve ön lisans öğrencileri, başarısız derslerini telafi etmek veya mezuniyet için gerekli kredileri tamamlamak amacıyla en fazla beş ders seçebiliyor. Yaz okulu süreci, final sınavlarının ardından başlayacak ve yüz yüze sınavlarla devam edecek. Kayıt işlemleri, ders seçimi ve ücret ödemesi ile tamamlanırken, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşmuyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte AÖF yaz okulu kayıtları, ücretleri ve sınav tarihleri hakkında detaylar.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu sınavı, 2024–2025 öğretim yılı için 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacaktır. Bu sınav, yüz yüze olarak Türkiye genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ: AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2025 NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı yaz okulu kayıtlarının başladığını duyurdu.

Buna göre, AÖF yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 AÖF Yaz Okulu Ders Sayısı Ücretlendirme

1 Ders ₺1.400,00

2 Ders ₺1.585,00

3 Ders ₺1.770,00

4 Ders ₺1.955,00

5 Ders ₺2.140,00

