AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2025: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 yaz okulu kayıtları başladı! Öğrenciler, en fazla 5 ders seçerek başarısız derslerini telafi edebilir veya mezuniyet için gerekli kredileri tamamlayabilir. Kayıtlar, ders seçimi yapıldıktan sonra ödeme işlemi ile tamamlanıyor; ders seçimi yapılmadan ücret bilgisi oluşmuyor. Yaz okulu sınavları ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu sınavı, 2024–2025 öğretim yılı için 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacaktır. Bu sınav, yüz yüze olarak Türkiye genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ: AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2025 NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı yaz okulu kayıtlarının başladığını duyurdu.
Buna göre, AÖF yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.