AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2022 AÖF yaz okulu kaç ders alınır, kaç soru var?

AÖF YAZ OKULUNDA KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.