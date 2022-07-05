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Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:28

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2022 AÖF yaz okulu kaç ders alınır, kaç soru var?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2022 AÖF yaz okulu kaç ders alınır, kaç soru var?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) çatısı altında tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu sınav tarihlerini merak ediyor. AÖF yaz okulu kayıtları ise 27 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında alınacak. AÖF yaz okulu ücreti kayıt tarihinin son günü olan 1 Temmuz'da saat 22.30’a kadar yatırılması gerekiyor. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecekler. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2022 AÖF yaz okulu kaç ders alınır, kaç soru var?

AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı Ağustos ayında yapılacak. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kaç ders alınır, kaç soru var? İşte bilgiler…

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 27 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan AÖF yaz okulu sınavına başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler katılabilecek.

13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak AÖF yaz okulu sınavı, öğrencilerin başarı notuna yüzde 100 etki edecek. AÖF yaz okulu sınavına girecek öğrencilere 20 soru sorulacak ve bu sorular için 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavından en az 35 alan öğrenciler, sınavı geçmiş kabul edilecek.

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen AÖF yaz okulu uygulaması, öğrencilere eksik derslerini tamamlayabilme ve başarısız oldukları dersleri yeniden alabilme imkanı sağlıyor.

AÖF YAZ OKULUNDA KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2022 AÖF yaz okulu kaç ders alınır, kaç soru var?
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