AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AÖF yaz okulu nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 öğretim yılı yaz okulu kayıt işlemleri, 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapıldı. Kayıtlarını tamamlayan adaylar, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı için geri sayıma geçti. Bu kapsamda, ''AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?'' sorusunun yanıtı, söz konusu sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihleri!
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu sınavı, 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavı, yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu başarı değerlendirmesi, tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.
Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.