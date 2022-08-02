AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Açıköğretim 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim fakültesi üzerinden eğitim alan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönem içi derslerinden kalan öğrenciler bu sınavlarla mezuniyet için yeni bir fırsat yakalayacak. Bu noktada ise "2022 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve tüm detaylar...