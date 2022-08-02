AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Açıköğretim 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim fakültesi üzerinden eğitim alan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönem içi derslerinden kalan öğrenciler bu sınavlarla mezuniyet için yeni bir fırsat yakalayacak. Bu noktada ise "2022 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve tüm detaylar...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu sınavı, 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavı, yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu başarı değerlendirmesi, tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
Yaz okulu sınavı için giriş yerleri bekleniyor. Sorgulama işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşiyor!
AÖF AÖS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ