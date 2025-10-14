AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte Açık Lise sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav takvimini yayımladı. Sınavlar 3 oturum halinde yüz yüze yapılacak, her oturum için 100 dakika süre verilecek. Peki Açık Lise sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte AÖL sınav tarihleri ve detaylar…