AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte Açık Lise sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav takvimini yayımladı. Sınavlar 3 oturum halinde yüz yüze yapılacak, her oturum için 100 dakika süre verilecek. Peki Açık Lise sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte AÖL sınav tarihleri ve detaylar…
Açık Lise 1. dönem sınavları Aralık ayında sona erecek. 2025 yılı için detaylı AÖL sınav tarihleri ve oturum bilgileri şu şekilde;
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10:00
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14:00
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10:00
Adaylar, 15 Aralık 2025'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI