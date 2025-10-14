Haberler Yaşam Haberleri AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte Açık Lise sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:45

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte Açık Lise sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Sınavlar yüz yüze ve 3 oturum halinde gerçekleştirilecek, her oturum için adaylara 100 dakikalık süre tanınacak. Öğrenciler, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlikleri ile girecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte Açık Lise sınav tarihleri…

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte Açık Lise sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav takvimini yayımladı. Sınavlar 3 oturum halinde yüz yüze yapılacak, her oturum için 100 dakika süre verilecek. Peki Açık Lise sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte AÖL sınav tarihleri ve detaylar…

1. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ VE OTURUM SAATLERİ:

Açık Lise 1. dönem sınavları Aralık ayında sona erecek. 2025 yılı için detaylı AÖL sınav tarihleri ve oturum bilgileri şu şekilde;

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10:00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14:00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10:00

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, 15 Aralık 2025'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte Açık Lise sınav tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz