20-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında online olarak düzenlenen Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları, 5 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrencilerden başarısız olanlar, AÖL ek sınav araştırmasına başladı. AÖL ek sınavları, geçtiğimiz yıl ağustos ayında düzenlenmişti. Bu kapsamda lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak açıklamalara kilitlendi. Peki, Açık Lise AÖL ek sınav var mı, ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav online mı olacak, kimler girebilir? İşte 2022 AÖL ek sınav tarihleri ve tüm detaylar…
Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, ''2022 Açık Lise AÖL ek sınav olacak mı?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl ve daha önceki dönemlerde yapılan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.
İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.
Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır ve para yatıran öğrencinin öğrencilik durumu ertesi gün aktif duruma geçmektedir.
Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.