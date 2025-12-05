AÖL SINAV TAKVİMİ 2025 | AÖL sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı?

AÖL öğrencilerinin yakından takip ettiği 2025 sınav takvimi belli oldu. İlk oturumundan dönem sonu sınavlarına kadar tüm aşamaların tarihleri merak edilirken, MEB tarafından açıklanan resmi takvim öğrencilerin çalışma programını şekillendirmeye başladı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının hangi tarihlerde uygulanacağı sorgulanıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?