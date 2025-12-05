Haberler Yaşam Haberleri AÖL SINAV TAKVİMİ 2025 | AÖL sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 5.12.2025 09:13

Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimini sürdüren öğrenciler, 2025 AÖL sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte hangi oturumların ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. MEB tarafından açıklanan sınav tarihleri ve uygulanacak sınav sistemi öğrencilerin gündeminde yer alırken, AÖL sınavlarının hangi tarihlerde gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, AÖL 2025 sınavları ne zaman?

AÖL öğrencilerinin yakından takip ettiği 2025 sınav takvimi belli oldu. İlk oturumundan dönem sonu sınavlarına kadar tüm aşamaların tarihleri merak edilirken, MEB tarafından açıklanan resmi takvim öğrencilerin çalışma programını şekillendirmeye başladı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının hangi tarihlerde uygulanacağı sorgulanıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;

1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

