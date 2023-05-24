Apartman görevlisi uyuyan eşini öldürdü: Canına kıydı

Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bina görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Mehmet Denizli, yatakta uyuyan 9 yıllık eşi 38 yaşındaki Basra Denizli'yi tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR SÜREDİR BUNALIMDAYDI

Mehmet Denizli ise, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Denizli, hayatını kaybetti. Basra Denizli cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. İddiaya göre kripto para borasına para kaptırdığı için bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Mehmet Denizli'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ise sürüyor.