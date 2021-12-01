Apartmanda küfür cinayeti

İstanbulBeyoğlu’nda yaşayan Mahmut K., kendisine küfrettiği gerekçesiyle üst kat komşusunu bıçaklı pusu kurup öldürdü. Zanlıya ağır müebbet talep edildi
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Geçen yıl Beyoğlu'nda yaşanan olayda Mahmut K., bir üst katında oturan komşusu Bülent Paltun'a kendisine küfrettiği gerekçesiyle husumet besliyordu. Bu duruma kin gütmeye başlayan Mahmut K., akıllara durgunluk verecek bir plan hazırladı ve bıçakla pusuya yattı. Saatlerce komşusunun çıkmasını bekleyen Mahmut K., sabah erken saatlerde bıçağı defalarca Bülent Paltun'a sapladı. Sesleri duyan ve o esnada babasının işlettiği kafeteryada bulunan bir bekçi, tabancasını çekerek Mahmut K.'ye bıçağı atması yönünde uyarıda bulundu. Dinlemeyince de ateş açtı ve saldırganı bacağından vurdu. Bülent Paltun ise hastanede öldü.
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Tutuklanan saldırgan hakkında yürütülen soruşturmada, savcılık Mahmut K.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının incelenmesini talep etti. Adli Tıp Kurumu, saldırgan hakkında incelemeye devam ederken, savcılık Mahmut K. hakkında "Tasarlayarak Öldürme" suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi. Saldırgan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.