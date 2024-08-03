Ara eleman ıhtıyacına ortaokul çözümü

81 ilde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde ortaokul açılması için düğmeye basıldı. MEB tarafından tüm il valiliklerine gönderilen yazıda yeni açılacak ortaokullar için hazırlanan inceleme raporlarının bakanlığa gönderilmesi ve bazı şartların yerine getirilmesi istendi. Açılacak olan ortaokulun, lise ile aynı bahçede fakat farklı binalarda yahut farklı katlarda olmak üzere aynı binada olabilecekleri anlatıldı. Bu durumu sevinçle karşılayan bazı öğretmenler sosyal medyadan, "Nitelikli ara eleman açısından hayırlı olur inşallah" dediler. Türkiye'nin ilk meslek ortaokulu yeni sezonda Sivas'ta açılacağı bildirildi. Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak ortaokulda öğrenciler yeni sezonda eğitime başlayacaklar.