Araba dolandırıcılarına eşzamanlı operasyon

Giriş Tarihi: 17.10.2025

SENA UYANER
CUMHURİYET Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşları sahte araçlarla dolandıran çetelerin izine Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta rastlandı. Yapılan incelemelerde, farklı marka ve modelde 495 aracın "change" yapılarak vatandaşların mağdur edildiği ortaya çıktı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. 2025'in ilk 9 ayında 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, "change araç" şebekelerinde yer alan 407 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 160'ı tutuklandı, 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

