Arabasına çarptıkları savcıyı darp ettiler

İstanbul’da bir savcının aracına arkadan çarpan araçtan inen Suat A., “Ne olursan ol öldürürüz seni” diyerek savcının burnunu kırdı. Suat A. ve beraberindeki Çetin A. tutuklandı
İstanbul Maltepe'de aracıyla seyir halinde olan savcı, iddiaya göre başka bir aracın arkadan kendisine çarptığını fark edince durmak zorunda kaldı. Savcı, aracından inip arabasındaki hasara bakmasına fırsat kalmadan diğer araçtaki Suat A. isimli şoförün saldırısına uğradı. Aracından inerek savcının arabasına doğru hızlı adımlarla ilerleyen Suat A., hakaretler ederek arabanın camından içeriye doğru eğilip savcıya yumruk atmaya başladı. Kendisini korumak için güçlükle konuşabilen savcı, mesleğini söyledi. Pazartesi günü yaşanan olayda burnu kırılan savcı, hastaneye giderken, diğer araçta bulunan Suat A. ve Çetin A., gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu, savcının burnunda birinci derecede kemik kırığı oluştuğunu saptadı. Şikâyetçi olan savcı ifadesinde, saldırgan Suat A.'nın kendisine "Ne olursan ol öldürürüz seni" dediğini ve kaza sonrası olay yerinden kaçtığını söyledi. Şüpheliler Suat A. ve Çetin A. gözaltına alınıp tutuklama talebiyle sevk edildikleri İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.