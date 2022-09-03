Arabesk filmi oyuncuları ve konusu: Arabesk nerede çekildi, vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Arabesk filmi bugün 14.30'da Show TV ekranlarında olacak. Kara komedinin Türkiye'deki ilk örneklerinden olan yapım, kara aşk fenomeni ile dalga geçiyor. Peki, Arabesk filmi oyuncuları kim? Arabesk filmi konusu ne? İşte detaylar
ARABESK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ağa kızı Müjde (Müjde Ar), küçüklüğünden beri tanıdığı Şener'e (Şener Şen) varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde, Şener'e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya'nın (Necati Bilgiç) kötülükleriyle karşılaşırlar.