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Giriş Tarihi: 3.9.2022 09:36

Arabesk filmi oyuncuları ve konusu: Arabesk nerede çekildi, vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Şener Şen ve Müjde Ar’ın başrollerini paylaştığı, arabesk anlatının tiye alındığı yapım, Yeşilçam’ın son başyapıtları arasında yer alıyor. Filmseverler de Arabesk film konusu merak ediliyor. Ertem Eğilmez’in son filmi olan Arabesk, Show TV ekranlarında yerini alacak. Peki, Arabesk nerede çekildi? Arabesk oyuncuları kim? İşte detaylar!

Arabesk filmi oyuncuları ve konusu: Arabesk nerede çekildi, vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Arabesk filmi bugün 14.30'da Show TV ekranlarında olacak. Kara komedinin Türkiye'deki ilk örneklerinden olan yapım, kara aşk fenomeni ile dalga geçiyor. Peki, Arabesk filmi oyuncuları kim? Arabesk filmi konusu ne? İşte detaylar

ARABESK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ağa kızı Müjde (Müjde Ar), küçüklüğünden beri tanıdığı Şener'e (Şener Şen) varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde, Şener'e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya'nın (Necati Bilgiç) kötülükleriyle karşılaşırlar.

ARABESK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Müjde Ar - Müjde

Şener Şen - Şener

Necati Bilgiç - Kaya

Uğur Yücel -Gazinocular Kralı

Üstün Asutay -Ağa

Kadir Savun

Candan Sabuncu

Doğu Erkan

Rasim Öztekin

Orhan Çağman - Zurnacı

Tarık Papuççuoğlu –İsmail

ARABESK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Arabesk filmi İstanbul ve çevresinde çekildi.

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Arabesk filmi oyuncuları ve konusu: Arabesk nerede çekildi, vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
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