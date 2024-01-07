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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Araç ikiye bölündü : 1 ölü, 5 yaralı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Araç ikiye bölündü : 1 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ankara istikametine seyir halinde olan Emrah Döngelcik (38) yönetimindeki otomobil, Buğra Enver K. (21) yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Döngelcik yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpıştı. Araç ikiye bölünürken, sürücü Döngelcik hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Temizlik sırasında ise yoldaki bira kutuları dikkat çekti.
Manisa Akhisar ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Güngör Gaga ve arka koltukta oturan eşi Hatice Gaga yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı.
Niğde'de Osman A. (42) yönetimindeki otomobil, Ramazan Türköz yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirirken, diğer otomobilin sürücüsü Osman A. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Asiye Küçük yaşamını yitirdi.

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Araç ikiye bölündü : 1 ölü, 5 yaralı
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