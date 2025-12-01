Araç kiralamak isterken dolandırıldı!

Dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda iddiaya göre, M.K. isimli vatandaş, uygun fiyata araç kiralamak isterken internette bir site buldu. 'En uygun Filo' isimli siteye giren M.K. sitede bulunan bir aracı beğendi ve kendisini 'Deniz' olarak tanıtan bir şahısla iletişime geçti. Aracın kaparosu için karşı tarafa 3800 TL veren M.K.'dan dolandırıcılar, kasko ücreti olarak da 25 Bin TL istediler.

KENDİNİ ŞİRKETİN MUHASEBECİSİ OLARAK TANITTI

Toplamda 38 Bin TL vermesinin ardından kendisini şirketin muhasebecisi olarak tanıtan bir şahıs M.K.'ya paranın kendilerine geçtiğini ve aracın kısa sürede M.K.'ya ulaşacağını belirtti. Uzun süre beklemesinin ardından yetkilileri arayan M.K. kimseye ulaşamadı.

SAHTE SİTEYLE DOLANDIRDILAR

Sonrasında aracın başka bir şirket tarafından gönderileceği bilgisini alan mağdur, diğer şirket yetkilileriyle görüştü fakat aldığı cevapla dolandırıldığını anladı. Şirket yetkilileri, konudan haberdar olmadıklarını, M.K. hakkında herhangi bir işlem yapmadıklarını belirtti. Mağdur adam savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.