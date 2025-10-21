Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat| Parayı alıp ortadan kayboldu: ‘İnsaflı dolandırıcı’ randevusunu almayı unutmamış!

"'BENİ KİMSE DOLANDIRAMAZ' DİYORDUM"

Tek amacının, bu olayın duyulması ve kimsenin aynı tuzağa düşmemesi olduğunu belirten Küçük, "7 bin lira çok büyük bir para değil ama insanın morali çok bozuluyor. 2-3 gündür resmen sersem gibi dolaşıyorum. 'Beni kimse dolandıramaz' diyordum ama dolandırıldım. Bankacı bir arkadaşıma sordum, 'bir şey yapılabilir mi' diye. O da 'abi, o paraya bir bardak soğuk su iç' dedi. Yapacak bir şey yok. Siber suçlara da gittim ama benden bir sürü evrak istediler, o kadar vakit ayıramadım. Şikâyetçi olmadım çünkü param geri gelse de bir şey değişmeyecek. Benim için o para dolandırıcılara sadaka olsun. Tek isteğim, başkalarının benim düştüğüm duruma düşmemesi. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" şeklinde konuştu.