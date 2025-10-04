Araç sahipleri dikkat: Bu yıl tarih değişti! 2025 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, kaç ay sürecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında açıklama yaptı. Uygulama tarihleri değişirken 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluk, mevsimsel şartlar gereği güncellendi. Bakan Uraloğlu "Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Peki; 2025 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?