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Giriş Tarihi: 10.5.2023 13:35

Araç satışı ilanıyla kandırdıkları kişiyi öldüren sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 32 yıl hapis cezası talep edildi.

AA
Araç satışı ilanıyla kandırdıkları kişiyi öldüren sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Angı'yı öldüren sanıkların yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklamak için söz verdi.

Savcı, Angı'nın internet sitesi üzerinden satılan aracı almak için Ankara'ya geldiğini, sanık Ay'ın aslında olmayan aracı satacakmış gibi gösterip kapora bedeli alıp maktulden menfaat temin ettiğini belirtti.

Ay ve Sarı'nın Şırnak'tan gelen Angı'yı, satılık aracı gösterme bahanesiyle Gölbaşı Taşpınar Köyü Otan Sitesi bağlantı yolundaki ıssız bir alana götürdüklerini aktaran savcı, sanıkların burada silah zoruyla araçtan indirdikleri Angı'ya, darbettikten sonra plastik kelepçe taktıklarını kaydetti.

Savcı, üzerinde parayı bulamadıkları Angı'dan havale yapmasını isteyen sanıkların, olumsuz cevap aldığı ve maktulü pompalı tüfekle öldürdüklerini, olay yerinde hayatını kaybeden Angı'nın cüzdan ve telefonunu da aldıklarını bildirdi.

Savcı, sanıklar Ay ve Sarı'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağmaya teşebbüs", "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma" ve "hırsızlık" suçlarından da 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Savcı, tutuksuz sanıklar Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C'nin de üzerine atılı tüm suçlardan beraatini talep etti.

Söz alan sanık Sarı, "Mütalaaya katılmıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ay da pişman olduğunu belirterek, bir sonraki celsede savunmasını yapmak için süre istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Sarı ve Ay'ın mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

İhbar üzerine 23 Mart 2022'de Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Göleti yakınındaki sazlık alana giden polisler bir kişinin cesedine ulaşmış, vücuduna 6 kurşun isabet eden kişinin Şırnak'ın Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Angı olduğu belirlenmişti.

Aile bireylerinin ifadesi doğrultusunda Angı'nın bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı almak için Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler, cep telefonu ve internet kayıtları incelenen Angı'nın, olaydan önce ikinci el araba satışı yapılan bir siteye sahte ilan veren İbrahim Ay ile görüştüğünü saptamıştı.

Cinayetle irtibatı bulunduğu iddiasıyla İbrahim Ay, Recep Sarı, Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. gözaltına alınmış, Ay ve Sarı emniyetteki ifadelerinde cinayeti işlediklerini kabul etmişti.

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Araç satışı ilanıyla kandırdıkları kişiyi öldüren sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi
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